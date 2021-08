Alunos da rede estadual retornam às aulas presenciais de forma escalonada

A volta gradual resulta de planejamento estratégico e cumpre os protocolos de limpeza e proteção à Saúde de toda a comunidade escolar

Estudantes da rede estadual de ensino iniciaram o segundo semestre letivo de 2021, nesta segunda-feira (02), após um ano e quatro meses de ensino remoto em função da pandemia de Covid-19. Escolas foram adaptadas com a instalação de pias e dispensadores de álcool para higienização de mãos; além de aferição de temperatura; distribuição de máscaras de proteção e medidas sanitárias previstas no Plano de Retomada de Aulas.

Esse período inicial, de volta às aulas, é considerado um processo de acolhimento, uma vez que o retorno considera 25% das turmas do 3ª série do Ensino Médio; 5º, 9ª ano do Ensino Fundamental; além das terminalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O retorno presencial é optativo e os alunos podem continuar estudando por meio do Todos Em Casa pela Educação. Entretanto, a escolha das turmas que iniciaram o presencial considera a competitividade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a ser realizada em novembro.

A titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) exaltou o trabalho desenvolvido pelos professores durante o ensino remoto. "O Pará é um estado muito grande e há dificuldades no acesso à internet, mas muitos professores abraçaram esta causa, ajudaram nesse momento e foram essenciais para que não parassem as atividades", salientou Elieth.

Fonte: Agência Pará