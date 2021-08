Ufopa Alenquer abre inscrições para especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional

O Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em Alenquer publicou o edital nº 01/2021 de seleção de candidatos para o curso de especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. No total, estão sendo ofertadas 30 vagas distribuídas em duas linhas de pesquisa: "Gestão Pública, Orçamento e Gasto Público"; e "Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional".

O curso terá duração de 18 meses, com início em outubro de 2021. O professor Igo Leite, docente do Campus Alenquer, será o coordenador desse curso de pós-graduação.

As inscrições estarão abertas de 2 a 30 de agosto e podem ser feitas via Correios, com postagem por Sedex até as 18h do dia 30 de agosto, ou através de agendamento via e-mail (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ) para entrega de documentação na Secretaria Acadêmica do Campus Alenquer, situada à Rua Beatriz do Vale, s/n, Bairro Independência. A Secretaria Acadêmica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Podem se inscrever candidatos portadores de qualquer título de graduação.

Para esclarecer dúvidas e solicitar mais informações, entrar em contato através dos e-mails Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Confira aqui na íntegra o edital nº 01/2021.

Acompanhe novas publicações no sítio eletrônico do Campus de Alenquer.

Comunicação/Ufopa