Labimol registra queda de 39,3% em casos positivos de Covid-19 no Oeste do Pará

Coordenador do laboratório assegura que redução é por conta do avanço da vacina e pessoas deixam de fazer testes por achá-lo dispensável após imunização.

Desde o mês de março até julho o Labimol identificou redução no número de casos positivos para Covid-19 nos municípios do Oeste do Pará. O coordenador do laboratório, Prof. Marcos Prado, acredita que a redução de casos está ligada ao avanço da imunização. “Temos percebido uma clara redução no número de casos positivos desde o mês de março até o final de julho; essa redução certamente está relacionada à imunização nos diversos municípios atendidos pelo Labimol”.

Em março, o Labimol realizou 1.555 testes; em abril, 1.556; em maio, 1.505; em junho, 1.054; e em julho, 948. Os testes foram feitos a partir de amostras coletadas e enviadas por 20 municípios do Oeste do Pará, entre eles Santarém, Juruti, Óbidos, Monte Alegre, Rurópolis e Curuá.

Nos meses de junho e julho, o Labimol tem recebido uma quantidade menor de amostras para serem analisadas no laboratório. Segundo Prado, a redução no número de testes se deve à menor procura pela população.

Prof. Prado alerta para a importância da procura pelo teste, preferencialmente o RT-PCR, que é o mais preciso. “O que tem ocorrido é que, em virtude dos sintomas leves, as pessoas têm procurado menos as unidades de saúde para realizar o teste RT-PCR. Mesmo após a imunização, elas podem contrair a doença, só que de uma forma mais branda, que talvez seja confundida com uma sinusite, uma gripe comum, uma reação alérgica, quando na verdade pode ser sim a Covid-19. O que devemos atentar é que essas pessoas já vacinadas, seja com a primeira ou até mesmo a segunda dose, podem sim ser infectadas e continuam transmitindo a doença. Se essa pessoa contaminada entrar em contato com outra não imunizada, os efeitos podem ser muito graves, com risco de morte”.

Sobre o Labimol — O Labimol é um projeto da Ufopa em parceria com o 9º Centro Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e conta com recursos da Ufopa, do Instituto Alcoa e da Sespa. Atualmente, o laboratório atende também a diversos projetos de pesquisa da Universidade. Atuam no laboratório, além do coordenador, Prof. Marcos Prado, vinculado ao Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA), o vice-coordenador, Prof. Gabriel Iketani, vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced), e os residentes do curso de Residência Multiprofissional do Instituto de Saúde Coletiva (Isco).

FONTE: Comunicação/Ufopa