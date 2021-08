Em Óbidos, vacinação contra a Covid-19 avança para pessoas de 18 e 20 anos 

A vacinação contra Covid-19, em Óbidos, para na faixa etária de 20 anos (cidade), iniciou no dia 02 de agosto e de 18 anos (interior) no dia 04/08, com a aplicação da primeira dose e segundo a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, seguirá até o dia 06/08.

A Semsa divulgou também na segunda-feira, dia 02, mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos. Segundo o Boletim, 32.629 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª Dose 20.957 pessoas, que corresponde a 61,43% do público alvo e a 2ª Dose já foram aplicadas 11.672 doses, que corresponde a 34,21% da população estimada para receber a vacinação, ou seja, 34.116 pessoas.

A vacinação para as pessoas de 20 anos segue até o dia 6 de agosto, no Ginásio da Assembleia de Deus e também na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias bem em frente a Escola Irmã Firmina.

Foto, comunicação/Pmo

