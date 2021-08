Em Óbidos, 67,28% da população adulta já recebeu a 1ª dose da vacina contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou nesta sexta-feira, dia 06, mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos. Segundo o Boletim, 35.015 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª Dose 22.954 pessoas, que corresponde a 67,28% do público alvo e a 2ª Dose já foram aplicadas 12.061 doses, que corresponde a 35,35% da população estimada para receber a vacinação, que são 34.116 pessoas.

Vacinação

Em Óbidos, a vacinação continua para a população de 20 anos na zona urbana e no interior estão sendo vacinadas pessoas com idade de 18 anos.

A SEMSA informou que a vacinação na cidade está acontecendo em dois pontos: Ginásio da Assembleia de Deus e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que fica no bairro São Francisco, em frente a Escola Irmã Firmina.

No Pará, com a chegada de mais 145.310 mil doses de vacinas contra a Covid-19 entre a quarta-feira (4) e esta quinta-feira (5), o governo do Estado antecipa para esta primeira semana de agosto a aplicação da primeira dose em adultos a partir dos 18 anos de idade em todos os 144 municípios paraenses.

