Incentivo ao esporte fortalece laços afetivos

Pais que trabalham em indústrias paraenses compartilham como a prática esportiva proporciona momentos junto à família e contribui para a saúde e bem-estar.

O esporte entrou na vida de três pais que trabalham em indústrias paraenses, tornando mais desafiadores e emocionantes os momentos de lazer com os filhos e filhas, fortalecendo os laços afetivos e gerando saúde e bem-estar. As experiências destas gerações de esportistas provavelmente serão relembradas nas conversas destas famílias neste próximo domingo (08) durante o Dia dos Pais.

Para Hewerton Câmara, Especialista em Segurança Patrimonial da Alubar, a prática de esportes começou ainda na infância. Ele treina judô desde os 5 anos de idade e jiu-jitsu desde os 14. Hoje, aos 40 anos, é faixa preta em ambas as artes marciais. “Para mim, o esporte ajudou muito na questão disciplinar e no desembaraço diante do público, porque eu costumava participar de competições. E também tem a questão da saúde em si, porque eu evitava álcool e praticava outras atividades físicas para melhorar o desempenho nas artes marciais”, relembra.

Hewerton é pai de três filhos: Ana Clara, de nove anos, Heitor, de sete, e o mais novo, Arthur, que está com quatro anos. Por conhecer os benefícios do esporte para o bem-estar, Hewerton ensina judô e jiu-jitsu aos filhos desde os primeiros anos. “Na maternidade, no primeiro dia de vida, eu já levei um kimono para eles vestirem. Eles gostam, levam a sério e a disciplina que o esporte exige faz com que eles respeitem a todas as pessoas com quem convivem”, comenta. A mãe das crianças, apesar de não praticar artes marciais, apoia os filhos e acompanha os treinos.

Além dos benefícios comportamentais e de saúde física e mental, o momento de treinar artes marciais reforça os laços afetivos da família, que se reúne diariamente para praticar. “Todos os dias, quando volto do trabalho, vou direto buscá-los para ir à academia. Conto as horas para fazer atividades físicas e ficar perto dos meus filhos, isso também me dá vigor físico e disposição. É um compromisso marcado e, aos finais de semana, também os levo pra atividades que movimentem o corpo, como brincar na praia ou correr no bosque. Tento juntar uma atividade lúdica com o preparo físico para o esporte”, detalha o pai, que trabalha na unidade da Alubar em Barcarena, mas mora em Belém.

Pai e filhas compartilham momentos praticando corrida, bicicleta e patins

Mauro de Souza, operador de produção da Imerys, mineradora que atua com caulim no Pará, também pratica esporte desde criança. As idas com o pai, Miguel, ao estádio de futebol despertaram nele a vontade de praticar o esporte, o que fez até a vida adulta, como lazer. Entretanto, há três anos, Mauro descobriu uma nova modalidade que hoje lhe proporciona bem-estar e momentos com a família: a corrida. “Vi que era mais do que uma competição. O exercício te exige um esforço físico e mental, pois sempre há uma reflexão sobre superação de obstáculos enquanto você está correndo. No final, me sinto mais revigorado”, explica.



Além da saúde, o esporte permite mais tempo de qualidade com a família, a esposa Patrícia e as duas filhas, Marianny e Melissa, de 12 e 9 anos, que acompanham o ritmo do pai de bicicleta e patins. Para Mauro, que atualmente mora com a família no município de Barcarena, o esporte vai ajudar as filhas “a descobrirem no que podem ser boas, se no futebol, na natação. Por que não? ”. O programa em família também é um jeito de criarem novas lembranças. “Colecionamos momentos juntos para recordarmos. Fazemos várias fotos para compartilharmos com os nossos parentes que estão longe, como o avô delas, o meu pai. Eles adoram”, finaliza.

Paixão por esportes de aventura entusiasma os filhos

“O esporte cria vínculo e isso é de grande valia para a vida familiar”, declara Mário Pantoja, técnico de Planejamento e Produção da Mineração Rio do Norte (MRN). Ele pratica esporte desde os 6 anos, quando começou a jogar futebol. Atualmente, ele joga tênis, peteca e squash e tem como atividades esportivas favoritas o caiaque e ciclismo ecológico. Sua paixão foi compartilhada com os três filhos Jean Manville, de 28 anos, Jennifer Patrícia, 23 anos, e Arthur Meireles, de 5 anos.

Nascido em Belterra e atualmente morador do distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná (PA), o pai esportista também incentiva os filhos a praticarem esporte desde que tinham 5 anos. “Sempre foi e sempre será assim. Meus filhos mais velhos incentivei natação, judô, tênis, squash e peteca. O Arthurzinho é o aventureiro: gosta de remo, está sempre fazendo turismo ecológico comigo, no caiaque e na bike”, conta. Além de gerar integração familiar nos momentos de lazer, Pantoja ressalta que o esporte contribui para manter a qualidade de vida dele e dos filhos: “Sempre falo para meus filhos, pratiquem esporte para movimentar o corpo e cuidar da saúde".

