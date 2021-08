FELIZ DIA DOS PAIS: Uma história de Pai!

A história seguinte é do obidense Evander Batista, contada em um grupo de amigos e através dela homenageemos a todos os pais neste dia de tantas lembranças e amor.

FELIZ DIA DOS PAIS!

Sou louco pelos meus filhos. Quando morava no Rio de Janeiro, ainda estudante, a grana totalmente apertada e contadíssima, o meu filho Eduardo estava em Belém e então faria 1(um) ano de vida e era fã número 1 do Batman. Os avós maternos lhes deram uma festa, foi aí que veio a ideia de vir para Belém, assim fiz.

Uma amiga me emprestou uma fantasia de palhaço e fez a maquiagem, foi assim que entrei no aniversário e se passaram muitos minutos para uma pessoa descobrir que era o pai do aniversariante que estava a brincar com a criançada.

Fiz tudo por amor de pai, fiz tudo por amor aos filhos. Essa fotografia ele guarda, hoje com já 21 anos, e sempre dia dos pais ele manda para mim. Um palhaço da vida real.

FELIZ DIA DOS PAIS A TODOS OS PAIS DO GRUPO. DEUS SEMPRE ESTARÁ COM TODOS. PARABENS PAPAIS!.

Evander Batista!