Basa abre inscrições para Editais Públicos de Patrocínios 2022 

As inscrições devem ocorrer por e-mail de 10 de agosto a 30 de setembro.

O Banco da Amazônia (Basa) abre a partir desta terça-feira, dia 10, as inscrições para três editais públicos de seleção de projetos para 2021. Os Editais são: de Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura 2022, “Prêmio Banco da Amazônia de Artes visuais” e o Edital de Patrocínios 2022. As inscrições serão exclusivamente por e-mail e serão até o dia 30 de setembro.

O Basa, por meio dos editais, destina o valor de R$ 2,80 milhões, sendo R$ 2 milhões para Patrocínios e R$ 777 mil para a Chamada Pública da Lei de Incentivo à Cultura. Os segmentos contemplados no Edital de Chamada Pública serão: Artes Cênicas (teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres), realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de artes cênicas ou congêneres e Cinema (Produção Cinematográfica).

No ano passado, foram inscritos 477 projetos, sendo que 97 foram habilitados, de acordo com os critérios estabelecidos no edital e na avaliação feita pela equipe de técnicos da Coordenadoria de Patrocínio, Promoção e Gestão da Marca (COPMA) do Basa.

“Os projetos inscritos devem apresentar uma vertente que favoreça a sustentabilidade da região Amazônica em suas áreas de atuação, seja no esporte ou na cultura. O candidato a ser patrocinado pelo Banco deve observar os critérios dispostos nos Editais, disponíveis no site institucional do Banco”, enfatizou o secretário executivo do Basa, Alcir Erse.

De acordo com a Coordenação de Patrocínios e Gestão da Marca do BASA, podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas. A Pessoa Física deve ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de idade, legalmente documentada, com endereço fixo, residente na área de atuação do Banco da Amazônia que é em toda a Amazônia Legal. Já o proponente Pessoa Jurídica deve ser com ou sem fins lucrativos legalmente documentados e o projeto a ser realizado deve ocorrer na região Amazônica.

Os editais estarão disponíveis a partir de 10 de agosto no site do Basa: www.bancoamazonia.com.br. Acesse o menu “O Banco”. A divulgação do resultado dos projetos pré-selecionados será através do site. Cada proponente selecionado no Edital receberá via e-mail a carta de aprovação que será enviada para o endereço eletrônico informado na folha de rosto do projeto inscrito.

Serviço:

Período de inscrições: de 10/08/2021 a 30/09/2021. As inscrições são gratuitas e dar-se por via eletrônica, EXCLUSIVAMENTE para o seguinte e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

FONTE: Comunicação/Basa