Visita institucional sobre transporte naval de bauxita

Praticantes a oficiais de náutica do CIABA vão conhecer instalações de mina, ferrovia e porto da Mineração Rio do Norte.

Compartilhar conhecimentos sobre as dinâmicas logísticas e os desafios do transporte naval de bauxita na Amazônia é o objetivo principal da visita institucional que praticantes a oficiais de náutica do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) estão fazendo na Mineração Rio do Norte (MRN) entre os dias 10 e 12 deste mês. A mineradora está sediada no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, Oeste do Pará.

As praticantes a oficiais de náutica do CIABA Pamela Moya e Isadora Barroso foram contempladas com a visita institucional à MRN por meio de uma premiação, realizada em dezembro de 2020 durante a cerimônia de formatura da turma de 2018 da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), do CIABA. “A empresa tem uma grande parceria com a Marinha na região e estamos fortalecendo também o intercâmbio de conhecimentos com a escola do CIABA por meio de palestras sobre os desafios do transporte naval de bauxita. Ano passado, a MRN também foi parceira na reforma completa e implantação de infraestrutura de equipamentos de uma sala de aula na EFOMM, que passou a ser nomeada como Sala MRN”, relata Nilo Cavalcante, gerente técnico do Terminal Trombetas.

Praticantes a oficiais de náutica em visita institucional na MRN

Em busca de conhecimentos sobre o transporte de cargas na Amazônia, Pamela Moya, 22, acredita que a visita institucional à MRN é uma oportunidade neste caminho. “Estou muito ansiosa para aprender sobre a empresa porque será algo novo conhecer o transporte de bauxita nesta região. Acho que essa experiência vai agregar muito para os nossos currículos”, comenta. Isadora Barroso, 24, também está com muita expectativa para conhecer as instalações e as equipes que trabalham na MRN, especialmente na área do Terminal Trombetas. “Espero extrair muito conhecimento porque será um momento de aprendizado, principalmente sobre a área marítima”, declara.

Programação – As praticantes a oficiais de náutica do CIABA começaram a visita na última terça-feira, a partir das 8h, pela Casa da Memória. Em seguida, conheceram a vila de Porto Trombetas e as instalações dos rebocadores de navios. Nesta quarta-feira vão visitar a usina de geração de energia da MRN, a mina Saracá, a planta de lavagem, as instalações da ferrovia e o descarregador de minério. Na quinta-feira, elas encerram a programação com uma visita completa ao Terminal de Trombetas, que tem administração da empresa.

FONTE: Comunicação/MRN