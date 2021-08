Navio-hospital Abaré levará atendimentos de saúde para 40 comunidades do rio Tapajós

O Navio Hospital Abaré partiu na manhã desta terça-feira (10), para mais uma missão de saúde na região do rio Tapajós. Ao longo de 10 dias, 40 comunidades ribeirinhas receberão atendimentos. Quinze profissionais, dentre médicos, enfermeiros e técnicos, foram destinados pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atuar na ação que deve encerrar no próximo dia 19.

Em 2021, esta é a 5ª viagem já realizada pela embarcação. A operação é executada em parceria com a Santa Casa de São Paulo, ONG Zoé, Projeto Semear Sorriso.

Para as comunidades ribeirinhas serão disponibilizadas consultas médicas, de enfermagem e odontológicas; testes rápidos; coleta de PCCU; vacinas de rotina, contra a influenza e contra a covid-19. Serão ainda distribuídos medicamentos e 500 kit’s de higiene bucal.

Equipe que atuará na missão esteve em treinamento

Os atendimentos ocorrem após triagem feita pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que identificam e orientam os pacientes das comunidades visitadas a irem até a unidade.

“A equipe sempre tem objetivo de levar o atendimento à população ribeirinha. Temos ciência de que nem todos os moradores dessas áreas possuem condições de vir até a cidade para serem atendidos. E em cada viagem que realizamos buscamos proporcionar acesso aos serviços”, informou a gerente do Abaré, Marlini do Santos.

Parceiros da missão

As viagens do Abaré são fruto de uma iniciativa que envolve diversos parceiros. Além da Semsa, participam o Conselho Municipal de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR), o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), o Projeto Saúde e Alegria (PSA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Por Weldon Luciano

Fonte: Agência Santarém