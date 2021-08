A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social está sendo realizada em Óbidos, no Salão Paroquial. Iniciou nesta quarta-feira, dia 11 e irá até o dia 12 de agosto, a qual tem como tema, “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

A Conferência está sendo coordenada pelo Conselho Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Prefeitura de Óbidos, sendo que o público está sendo limitado em decorrência da pandemia da covid-19.

A Conferência Municipal tem como finalidade avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para para o seu aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único da Assistência Social -SUAS.

Participam da Conferência representantes de várias entidades de Óbidos, como também delegados retirados das Pré-conferências tanto meio urbano como rural, governo, entidades não governamentais, trabalhadores e usuários do SUAS, os quais discutirão vários temas relacionados a Assistência Social no município, durante esses dois dias.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4384-a-11-conferencia-municipal-de-assistencia-social-esta-sendo-realizada-em-obidos#sigProId9c2440a6e2 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Informações e fotos Vander N Andrade