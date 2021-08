Prefeitura de Óbidos realiza campanha de combate à violência contra mulher

A campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade quanto ao combate da violência doméstica contra a mulher.

A Prefeitura Municipal de Óbidos realizará nesta terça-feira, 17 de agosto, às 9h, por meio das suas redes sociais no Facebook, uma Live relacionada à Campanha Nacional “Agosto Lilás” que trata sobre o combate à violência doméstica contra a mulher que neste ano aborda o tema “Violência contra mulher, não tem desculpa!”.

Durante a Live serão debatidos temas como: relacionamentos abusivos e violência contra a mulher: meios de enfrentamento através do conhecimento; elaboração de projetos de enfrentamento à violência contra a mulher; empoderamento feminino no enfrentamento à violência contra a mulher; o silêncio dos homens, dados de violência contra a mulher no município de Óbidos ; Lei de feminicídio 13.104/15; crimes relacionados às diversas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher; Lei Maria da Penha 11.340/06 e o papel da saúde mental no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica.

Participam da Live a secretária de Assistência Social do município, o representante da Câmara de Vereadores de Óbidos, a diretora da Ufopa, a psicóloga da Semtras, vice-presidente da OAB Óbidos, representante da Polícia Militar, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher e a coordenadora do Centro de Atendimento Psicossocial-CAPs de Óbidos.

FONTE: Comunicação/PMO