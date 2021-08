O Poeta Bráulio Bessa visita Mateus Marinho, em Óbidos

O poeta obidense Mateus Marinho participará de documentário com Bráulio Bessa.

Mateus Nunes Marinho, menino morador da Comunidade Boa Nova, Paraná de Baixo, no Município de Óbidos, oeste do Pará, ficou famoso quando sua tia divulgou nas redes sociais suas poesias e um vídeo, o qual fala sobre a vontade de ser poeta, mudar a sua vida e de seus familiares.

Daí em diante muita matérias foram produzidas e divulgadas sobre Mateus Marinho, como as que publicamos neste site, sendo que Mateus recebeu muitas menções nas redes sociais de várias personalidades brasileiras, incluindo o poeta Bráulio Bessa, que Mateus tem como seu ídolo,

Neste final de semana, o poeta Bráulio Bessa esteve em Óbidos e no domingo, dia 15, foi até a comunidade Boa Nova, onde reside o poeta obidense, fazer uma visita surpresa a Mateus Marinho, que ficou muito emocionado.

Gravação pra documentário de Bráulio Bessa

Conversamos com Adriana Siqueira e Ronielson Nunes, que viabilizaram a visita de Bráulio Bessa a Mateus, segundo os quais, o objetivo da visita, além de conhecer Mateus, foi realizar gravações de um documentário de Bráulio para a Rede Globo, com a participação de Mateus Marinho e outros poetas, que deverá ir ao ar até o final do ano.

“O Mateus ficou muito, muito emocionado, foi uma gravação maravilhosa. Eles amaram a cidade e ficaram apaixonados pela região. Agradeceram tudo que aconteceu e a gente por ter aceitado o convite”, comentou Adriana.

Adriana informou também, que por conta da pandemia, foi utilizado um protocolo de segurança, sendo que todas as pessoas que participaram da visita e da gravação, apesar de estarem vacinadas, realizaram testes para covid-19 e utilizaram máscaras.

Ronielson, Adriana, Bessa e esposa.

Adriana Siqueira e Ronielson Nunes, que acompanharam Bráulio Bessa na visita em Óbidos, escreveram em suas redes sociais:

SONHO REALIZADO

“Hoje (15/08) estamos vivenciando a realidade de mais um sonho. Sonhamos juntos com o Mateus Marinho e lutamos para que isso tornasse realidade, mesmo sabendo que iríamos enfrentar muitos desafios. Foram meses de articulação, ouvindo algumas pessoas, planejando com muito esforço cada detalhe para que tudo desse certo. O objetivo era fazer com que fosse surpresa ao nosso pequeno Sonhador, receber Bráulio Bessa em nossa cidade é muito gratificante e importante para nós que conhecemos a verdadeira história do pequeno Mateus. É mais um sonho que contribuímos. Nossa eterna gratidão pela confiança depositada em nós.

A Assessoria do Bráulio que foi muito atenciosa e foi nossa parceira nessa caminhada! Hoje podemos dizer que: Missão dada é missão cumprida!

A equipe da Rede Globo o nosso muito obrigado por confiar em nós para também contribuir nesse lindo projeto, que leva o nome de nossa cidade para rede nacional!”

Fotos cedidas por Adriana Siqueira.

