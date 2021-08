Óbidos recebeu do Governo do Estado 13 Policiais Militares

Na manhã desta terça-feira, 17 de agosto, o município de Óbidos recebeu do Governo do Estado um reforço de mais 13 policiais militares que vão integrar o efetivo da 29° Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Pará (CIPM).

Chegaram:

01- 2° Sargento

02- 3° Sargento

05- Cabos

05- Soldados

Com o reforço policial, a Companhia passa a contar com um efetivo de 57 militares que sob o comando do major Samaroni e apoio da Polícia Civil cumprem a brilhante missão de preservar a ordem pública, os direitos e garantias constitucionais e proteger a integridade física e patrimonial dos cidadãos, de forma a colaborar para a promoção da paz social.



FONTE: Comunicação/Pmo