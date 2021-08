Live Agosto Lilás marca Campanha de Combate à violência doméstica

Aconteceu nesta terça-feira, 17 de agosto, no auditório da Casa da Cultura, uma live com objetivo sensibilizar a sociedade quanto ao combate da violência doméstica contra a mulher, com a presença de alguns convidados representando entidades e a sociedade obidense.

Durante o evento, os convidados que estiveram presentes discutiram e debateram vários temas como: relacionamentos abusivos e violência contra a mulher: meios de enfrentamento através do conhecimento; elaboração de projetos de enfrentamento à violência contra a mulher; empoderamento feminino no enfrentamento à violência contra a mulher, entre outros assuntos concernentes.

Entre os participantes estavam representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), do Centro de Referência em Assistência Social (Creas), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Polícia Militar (PM), Câmara Municipal. Conselho Municipal da Mulher. Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

