Diretores e Pedagogos realizaram formação para o Programa Brasil na Escola

A Secretária Municipal de Educação de Óbidos, através da Secretária de Educação Prof. Zilda, aderiu ao Programa Brasil na Escola e realizou formação para Diretores e Coordenadores Pedagógicos, no dia 12 de agosto, na quadra da Escola São Francisco. O referido Programa irá atender na primeira etapa 25 Escolas do Campo, região de Várzea e Terra Firme, do Município de Óbidos.

O Programa tem como objetivo induzir e promover estratégias e inovações para assegurar permanência, as aprendizagens e progressão escolar, com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, 6 ao 9 Ano, que será estabelecido por três eixos norteadores.

- Apoio Técnico e Escolas;

- Valorização de Boas Práticas, e,

- Inovação.

Dentro do Eixo Apoio Técnico e Financeiro, cada escola irá receber o total de dois anos um determinado Valor, de acordo com número de alunos de cada Unidade Escolar. De Inicio, todas as escolas atendidas pelo Programa, irão receber parcela única de R$10.000,00 por meio dos Conselhos Escolares.

Todo o processo de implantação do Programa está sendo elaborado, acompanhado e monitorado pela Equipe Técnica da SEMED, por meio dos Coordenadores Municipais.

FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

Com informações da Semed