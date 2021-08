A Festividade de Senhora Sant'Ana 2021 teve lucro de R$ 630.176,47

Em reunião realizada nesta quinta-feira, 19/08/2021, iniciada por volta das 20h no Cliper de Sant'Ana, em Óbidos, com a presença do Bispo Diocesano Dom Bernardo, foi realizada a prestação de contas da Festividade de Senhora Sant'Ana 2021. Segundo a prestação de Contas da Festividade, o evento teve lucro líquido de R$ 630.176,47.

Segundo informações, a renda da Festividade será integralmente destinada para a conclusão da reforma da Catedral de Sant'Ana.

Veja a seguir a Prestação de Conta da Festividade de Sant´Ana 2021, aprovada pela diretoria, que é composta pelos seguinte membros: Presidente o Sr. Beto Bentes e sua esposa Betânia; Márcio Pinto e Milena; João Joaquim-JJ e Iara; Aucimário e Melinda; Gico e Emília; Maranom Rocha; Lourdes Bentes; Ida Giordano (paróquia de Sant’Ana); Iramir (Paróquia de São Francisco e Santa Clara; Amarildo Mota - Canal (Paróquia de São Martinho de Lima).

RESUMO DO MOVIMENTO

RECEITAS: R$ 910.828,84

DESPESAS: R$ 280.652,37

SALDO: R$ 630.176,47

CONFIRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ÍNTEGRA