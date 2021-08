A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como titular da Vara do Trabalho de Óbidos a Juíza, Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos, e no interesse do Processo 0018300-38.1997.5.08.0108, está convocando os exequentes ALBERTO TRINDADE MOURA TAVARES e ROZEMIL SOUSA BARBOSA, para entrar em contato com a Justiça do Trabalho para tratar de assuntos de seu interesse.

