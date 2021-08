Árvores com risco de queda serão retiradas das Praças de Sant´Ana e do Mercado

Comunicado, divulgado pela Prefeitura de Óbidos nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, informa que 09 (nove) árvores serão retiradas da Praça em Frente ao Mercado e da Praça de Sant´Ana.

Segundo o comunicado, “A ação tem por objetivo resguardar a população do risco eminente de acidentes ocasionados por queda das árvores”. Informa também, que outras árvores serão plantadas no local de onde forem retiradas.

Veja o comunicado.

COMUNICADO

Comunicamos a população obidense que, em decorrência de fatores relacionados à segurança pública, será realizada no período de 23 a 31 de agosto a supressão (retirada) de nove árvores, sendo seis da espécie Clitoria fairchildiana (Paliteira) localizadas na Praça em frente ao Mercado Municipal, e outras três (3) da espécie Terminalia catappa (Castanhola) na Praça Barão do Rio Branco (Praça de Sant’Ana). A ação tem por objetivo resguardar a população do risco eminente de acidentes ocasionados por queda de árvores.

Ressalta-se que neste sentido, embasando-se nas Autorizações Ambientais Nº 179/2021 e Nº 182/2021, documento emitido pelo órgão ambiental (SEMA) para a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (SEURBI), considera-se válida a supressão das árvores por apresentarem problemas fitossanitários e risco potencial de queda.

A Prefeitura informa ainda que após a supressão a Seurbi realizará o plantio de novas mudas de espécies arbóreas para o local e destinação apropriada aos resíduos gerados na supressão.

Prefeitura de Óbidos