Em Óbidos, educadores da rede municipal discutem escolha de Livro Didático

Termina na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, o prazo para que professores e gestores das escolas públicas escolham os livros e os materiais didáticos para a educação infantil de 2022.

Em Óbidos, a Secretaria Municipal de Educação realizou nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, na quadra da Escola Municipal São Francisco, uma reunião com os Diretores, Coordenadores e Professores das escolas que atendem a Educação Infantil no Município, para o repasse das orientações sobre a escolha do Livro Didático para essa Etapa da Educação.

Segundo o Ministério da Educação, a escolha das obras deve ser feita por meio do Guia Digital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), acessível via Sistema PDDE Interativo/Simec, sendo que as escolas que ainda não tenham acesso ao sistema devem solicitá-lo à Secretaria de Educação.

Todas as informações necessárias e o passo a passo nesse processo de escolha do material estão disponíveis na internet.



Programa do Livro Didático

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) compreende um conjunto de ações voltadas para a distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, destinados aos alunos e professores das escolas públicas de educação básica do País. O PNLD também contempla as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. As escolas participantes do PNLD recebem materiais de forma sistemática, regular e gratuita. Trata-se, portanto, de um Programa abrangente, constituindo-se em um dos principais instrumentos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem nas Escolas beneficiadas.

As ações do PNLD destinam-se aos alunos e professores das escolas públicas de educação básica, como também de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade