Em Óbidos, produtores do Curumu recebem Alevinos de Tambaqui do Projeto de Piscicultura

Curumu é uma região do município de Óbidos, localizado na zona rural, nas proximidades da cidade. A Vila União do Curumu, às margens do Lago do Curumu, é de fácil acesso, tanto por via fluvial, quanto por via terrestre, levando cerca de 30 minutos, por uma estrada não pavimentada, com aproximadamente 30 Km. A região tem atrações turísticas como: o belo Lago do Curumu, as cachoeiras, praias, onde é realizado anualmente o Festival do Tucunaré e o belo visual da natureza.

Soltura dos primeiros Alevinos

Apesar das atrações turísticas exuberantes, a questões sociais e econômica sempre são relevantes para o bem estar dos comunitários que vivem nessa região há séculos sempre lutando por melhores condições de vida.

Nesse contexto, Agostinho Guimarães, que é vereador em Óbidos, está desenvolvendo um Projeto de Piscicultura na comunidade, com objetivo desenvolver a piscicultura de caráter familiar na região, garantindo a diversificação das atividades produtivas em pequenas propriedades, bem como garantir a segurança alimentar aos comunitários, o qual consiste em doar alevinos de tambaqui para produtores que tenham propriedades com potencial de criação de peixes e oferecendo capacitação em Psicultura.

Comunitário e Agostinho

Conversamos com Agostinho, o qual nos informou que serão entregues neste primeiro momento 5.000 (cinco mil) alevinos de Tambaqui, em 10 pequenas propriedades, sendo que o primeiro produtor recebeu nesta semana, dia 26/08/2021, aproximadamente 500 alevinos com tamanho médio de 10cm. Informou que até o final de setembro todos os 10 produtores selecionados serão contemplados, com alevinos e ração inicial.

Perguntado qual o critério para selecionar os produtores que irão receber os alevinos, Agostinho informou: “Ter na propriedade área com potencial de criação, disponibilidade de água em abundância, sobre tudo, o produtor ter algum conhecimento da atividade, ou seja, ter passado por alguma capacitação em piscicultura.”

O financiamento inicial do projeto, como a doação dos alevinos e ração é de Agostinho Guimarães. Os produtores também recebem assistência técnica, oferecendo material didático, apostilado sobre piscicultura, como também têm acompanhamento mensal, biometria e análise de água, que são feitas por Agostinho e sua equipe.

“Obrigado meu Deus por nos dar condições de levar a esperança de dias melhores a este povo trabalhador”, agradeceu Agostinho!

