Em Óbidos, duas embarcações foram aprendidas por prática de pesca ilegal

As apreensões são fruto de denúncias realizadas por comunitários após constatarem a prática de pesca em arrastão no rio Amazonas.

Duas embarcações pesqueiras, apetrechos como redes de pesca 7mm e aproximadamente meia toneladas de pescados (piaba) foram aprendidos no final da manhã desta quinta-feira, 09 de setembro, em Óbidos pela equipe de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A apreensão é fruto de uma denúncia de moradores de uma comunidade próxima a sede do município que relataram a pesca predatória por meio do sistema de arrastão.

Após a denúncia equipes da Semsa estiveram no local, onde foi possível verificar a presença de duas embarcações vindas do Amazonas sem nota de transporte de pescado, e com material fora do padrão exigido pela Instrução Normativa n° 43/2004 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a Semma será lavrado um termo de apreensão das embarcações, seus proprietários devem responder um procedimentos administrativos e multa pelo descumprimento da legislação ambiental. Quanto ao pescado, aproximadamente 600 quilos de piava, a Vigilância Sanitária do município foi acionada para verificar a qual será a destinação correta do pescado em caso de condições para o consumo humano.

Fonte:Comunicação/Pmo/Semma