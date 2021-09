Apoio à associação que luta pelos direitos da mulher

Materiais elétricos doados pela MRN vão viabilizar a retomada de atendimentos e programações na Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná

Uma das entidades mais representativas sobre os direitos da mulher no município de Oriximiná, no oeste paraense, poderá retomar suas programações e atendimentos de forma integral com a reestruturação de sua infraestrutura elétrica, que havia sido furtada há 8 meses. Os materiais, doados pela Mineração Rio do Norte (MRN), foram entregues no dia 28 de agosto para a Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná (AMTMO).

Criada há 30 anos, a associação atende, atualmente, 300 mulheres quilombolas, indígenas e ribeirinhas por meio de atividades como visitas em comunidades, palestras e cursos sobre geração de renda, preconceito de gênero, empoderamento feminino, feminicídio, violência contra a mulher e educação ambiental. “Também participamos de eventos, como congressos, que debatem estes temas no Pará. Nas capacitações que realizamos na AMTMO, identificamos talentos femininos na produção de artesanato de biojóias, crochê, reaproveitamento criativo de materiais em pet e pneus, produções de costura para confecções, entre outras”, relata Lenivalda Xavier, presidente da associação.

Em 2020, a AMTMO passou por dois arrombamentos, em que foi furtada toda a fiação elétrica de sua sede. Sem a rede elétrica, as programações e os atendimentos estão restritos. A parceria com a MRN viabilizou a doação dos seguintes itens para a associação: 300 metros de cabo elétrico flexível 10,0 mm; 200 metros de cabo elétrico flexível 2,5 mm; 100 metros de cabo elétrico flexível 4,0 mm; 13 interruptores elétricos; 16 luminárias elétricas e 16 lâmpadas fluorescentes compactas.

Um dos pilares da MRN é a valorização das mulheres tanto no ambiente de trabalho quanto na sociedade. “Esta parceria só reafirma o compromisso da empresa com esse público, além de estar colaborando com o retorno dos atendimentos, que são fundamentais no município, principalmente neste período, onde dados mostram aumento dos casos de violência doméstica em todo Brasil”, assinala Gabriela do Nascimento, analista de Relações Comunitárias.

A empresa desenvolve diversas ações para suporte às comunidades locais. “A MRN tem apoiado projetos sociais em parceria com as associações comunitárias da região, que envolvem desde a doação de cestas básicas, apoio em titulação de terras, fortalecimento institucional, incentivo à geração de renda como ocorreu com a ARQMO (Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná), até suporte em materiais para infraestrutura como foi o caso da AMTMO. Estas ações fazem parte da política de responsabilidade social da empresa”, comenta Jeferson Santos, gerente de departamento de Relações Comunitárias da MRN.

Entre as parcerias já realizadas pela MRN com a AMTMO estão apoios com transporte e alimentação para eventos que a associação promove, além da doação de utensílios domésticos, como ventiladores, para contribuir na estruturação da sede. “Sempre tivemos parceria com a MRN em nossas solicitações. A mais recente ocorreu porque estávamos há mais de 8 meses sem energia. Por isso, solicitamos esses materiais elétricos, que vão restaurar nossa infraestrutura de energia. Estamos muito felizes porque trabalhamos agora na fase de planejamento para a implantação do Conselho da Mulher de Oriximiná. Com esta doação, poderemos utilizar recursos que demandam eletricidade em nossas atividades”, conclui Lenivalda Xavier.

Fonte: Comunicação/MRN