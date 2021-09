Caminhada alusiva ao Setembro Amarelo foi realizada em Óbidos

O mês de setembro tem sido conhecido como o mês de prevenção ao suicídio e desde 2014 tem ocorrido a campanha “Setembro Amarelo” iniciada no Brasil pelo CVV – Centro de Valorização da Vida.

Em alusão ao Setembro Amarelo, o Centro de Atenção Psicossocial de Óbidos, juntamente com a Academia da saúde de Óbidos-Pa realizaram uma caminhada em prol de conscientizar a população sobre a temática.

A academia da saúde sobre orientação da Fisioterapeuta Celciane Gama realizou uma roda de conversa para falar sobre a importância da fisioterapia no combate a depressão e orientou técnicas de Fisioterapia respiratória para controle das crises, além, de alongamentos antes e após caminhada.

A academia da saúde ministrou uma oficina para confecção de adereços de baixo custo para os usuários, onde tivemos o apoio do auxiliar administrativo Anilson Assunção, Maria José- Técnica de enfermagem, Rosineide e Helena- Auxiliar em serviços gerais.

Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é o mês (de 1 a 30 de setembro) dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o dia mundial de prevenção do suicídio.

Ao mesmo tempo em que há muita discussão sobre o tema e que são organizadas caminhadas, durante esse mês alguns locais são decorados com a cor amarela.

Com informações do Centro de Atenção Psicossocial

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4452-caminhada-alusiva-ao-setembro-amarelo-foi-realizada-em-obidos#sigProId8c716616ae View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade