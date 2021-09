Pescado apreendido em Óbidos foi doado às entidades de bairros e filantrópicas

Aproximadamente 1.500 kg de pescado da espécie piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), conhecido popularmente na região como piaba, apreendidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foram destinados à doação para associações de bairro e instituições filantrópicas de Óbidos.

A doação foi realizada na tarde da quinta-feira, 09 de setembro, nos bairros Bela Vista, São Francisco, Perpétuo Socorro após a confirmação da Departamento da Vigilância Sanitária (Divisa) que o pescado estava próprio para consumo humano.

De acordo com a Semma as fiscalizações para coibir pesca predatória nos rios e lagos do município acontece regularmente e sempre que surgem denúncias.

FOTOS...



Fonte:Comunicação/Pmo