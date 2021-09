Atitudes seguras dentro e fora do trabalho

Empregados e parceiras contratadas da MRN conduzem Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração, compartilhando conhecimentos na empresa e em casa.

A partir do tema “Atitudes segura, vida saudável”, empregados da Mineração Rio do Norte (MRN) e suas parceiras contratadas irão participar da Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (Sipatmin) 2021, que começou nesta segunda-feira (13) e segue até 17 de setembro em formato híbrido (presencial e online). Na programação, estão palestras e ações interativas que destacam a importância das atitudes seguras no trabalho, em casa e em qualquer lugar.

Para mostrar a relevância do cuidado com as equipes de empregados e contratados dentro e fora da MRN, maior produtora de bauxita do Brasil, que opera no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA), a Sipatmin 2021 traz na programação algumas atividades voltadas aos filhos dos empregados. “Bombeiros em ação” será conduzida pela Brigada de Emergência da empresa, para os estudantes do Colégio Equipe, localizado neste distrito. “Por meio da nossa equipe de Bombeiros Industriais levaremos os principais conceitos de prevenção, cuidado e segurança aos pequenos estudantes. Esta é uma forma de contribuirmos para apoiar a preparação da próxima geração e cultivarmos práticas seguras no dia a dia”, comenta Flávio Trioschi, gerente da área de Segurança do Trabalho da MRN.

Josenilda Mota, 38, nasceu em Oriximiná e trabalha há 7 anos na MRN, onde começou como operadora de Equipamento Industrial I e, há um mês, é técnica de Controle de Operações. Sem registro de acidentes e na interface diária de orientação, prevenção e segurança com os demais empregados de sua área, ela participa da Sipatmin e destaca os momentos de interações entre as equipes, como o Concurso de Paródias e o Cine Sipatmin, que contribuem para compartilhar mensagens positivas e fortalecer a cultura da segurança de forma leve e com a participação de todos. “Hoje trabalhamos o corpo a corpo diário pela prevenção da segurança em minha área, orientando uma equipe de 37 pessoas para a prioridade de sempre buscar a melhor forma segura de trabalhar. Eu nunca me acidentei. Temos também empregados com 30 anos de empresa que nunca se acidentaram. A Sipatmin é um momento importante para engajar, porque prega que a segurança tem que estar em nosso dia a dia dentro e fora da empresa e que devemos compartilhar os conhecimentos de prevenção de acidentes também em casa, por exemplo. Acho muito bacana também o evento envolver os empregados em programações como o Concurso de Paródia e o Cine Sipatmin porque eles trazem uma interação leve, tornando mais simples para os empregados absorverem bem as mensagens sobre segurança preventiva”, relata Josenilda Mota.



Fotos_do_evento_com apresença de Guido Germani, CEO da MRN

Programação - Temas alusivos à segurança e ao bem-estar compõem as atividades da Sipatmin, que é organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Mineração (Cipamim) em parceria com os empregados da MRN e com o apoio da área de Segurança da empresa. “Na Sipatmin, o foco é o cuidado com os trabalhadores empregados e contratados, extensivo também às famílias deles. Neste evento, os empregados são os protagonistas das ações de segurança”, assinala Flávio Trioschi.

O evento híbrido segue todos os cuidados e protocolos de saúde neste período de pandemia com participação presencial reduzida, uso de máscaras e higienização com álcool em gel. A programação online gravada é compartilhada com os empregados e contratados de todas as áreas da empresa. “É um momento de celebração para lembrar que as práticas seguras devem ser diárias. Movimentamos as equipes para o engajamento em torno do tema com várias palestras. Também reconhecemos os empregados que se destacaram com atitudes de segurança em 2020 e premiamos os melhores vídeos para o Cine Sipatmin, produzidos pelos empregados com atividades desenvolvidas de forma segura, e as melhores mensagens criativas sobre segurança no Concurso de Paródia. Percebemos que este evento faz a diferença porque reforçamos e envolvemos todos os participantes nos conceitos sobre a cultura e prática diária da segurança”, conclui Bruno Prado Meireles, presidente da Cipamin e gerente de Operação de Mina da MRN.

FONTE: Comunicação/MRN