Ufopa iniciará construção de setores zootécnicos da Fazenda Experimental

No valor de R$ 921.692,83, a ordem de serviço será assinada na quinta-feira, 16 de setembro, na Fazenda Experimental.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) investirá quase R$ 1 milhão de reais para a construção de setores zootécnicos da Fazenda Experimental. A assinatura da ordem de serviço, que dará início às obras, ocorrerá na manhã de quinta-feira, 16 de setembro, na Fazenda, situada na Rodovia Curuá-Una, km 37, em Santarém (PA).

“A obra dos setores zootécnicos é uma demanda antiga e importante para fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão, atendendo com melhor qualidade discentes de Santarém e demais campi, assim como as comunidades do entorno. Acreditamos que a Fazenda Experimental seja um patrimônio científico do Oeste do Pará”, afirma a vice-reitora da Ufopa, Aldenize Xavier.

No valor de R$ 921.692,83, a ordem de serviço visa à construção de edificações térreas, denominadas de blocos, para a instalação dos setores zootécnicos de Avicultura, Granja Leiteira, Gado de Corte e Suinocultura, essenciais para o curso de Zootecnia do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef). A ordem de serviço também inclui a construção da infraestrutura viária e elétrica para esses setores, além da perfuração de poço tubular profundo para captação de água.

Campo Experimental da UFOPA

“Essa obra é muito esperada pelo curso de Zootecnia, pois esses setores impactam muito o aprendizado dos alunos. Esses espaços servirão para aulas práticas, desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica e pesquisas de pós-graduação”, afirma o coordenador da Fazenda Experimental da Ufopa, professor Ronaldo Lima, que acrescenta: “Além de podermos fortalecer a extensão rural através de difusão de tecnologias, servindo como modelo de produção para os produtores rurais”.

Para Ronaldo Lima, a implantação dos setores zootécnicos é um passo importante para sustentabilidade da Fazenda. “Nosso objetivo é que a Fazenda Experimental se torne autossustentável financeiramente, e os setores podem contribuir para isso. Por exemplo, teremos um setor de bovinos leiteiros que produzirá leite e poderá ser comercializado. Um setor de avicultura que poderá produzir ovos para o Restaurante Universitário”.

Confira os detalhes do que será construído:

1 — Infraestrutura viária para os setores zootécnicos: obra para abertura e alargamento de ramais de acesso aos setores zootécnicos, bem como limpeza da vegetação superficial.

2 — Infraestrutura elétrica para os setores zootécnicos: trata-se da execução de postes e todo o cabeamento e demais estruturas necessárias para levar energia elétrica às edificações.

3 — Bloco do Setor de Avicultura: edificação térrea de concreto e fechamento em tela.

4 — Bloco do Setor de Granja Leiteira: edificação térrea de concreto e fechamento em alvenaria para alguns ambientes; e para outros com guarda-corpo em estrutura tubular galvanizada nos espaços de contato com os animais; e com quatro fios de arame para outras áreas de contato com animais.

5 — Bloco do Setor de Gado de Corte: edificação térrea de madeira (estábulo) e fechamento em guarda-corpo em estrutura tubular galvanizada nos espaços de contato com os animais.

6 — Bloco para o Setor de Suinocultura: trata-se de cercado com estrutura de madeira e fechamento em arame.

FONTE: Comunicação/Ufopa