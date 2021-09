Papel da liderança em programas de diversidade e inclusão

Experiência de líderes inclusivos parceiros do MRN pra Todos será compartilhada em conferência nacional sobre o tema.

A partir do tema “Somos diferentes e juntos multiplicamos a equidade”, a 3ª Conferência Brasileira de Diversidade e Inclusão no Ambiente Corporativo, realizada pelo Instituto Rede Incluir, vai apresentar experiências de integrações entre iniciativas da área de Recursos Humanos (RH) com programas de diversidade e inclusão de várias empresas como a Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, que opera no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná (PA). O evento online é aberto ao público e ocorre nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), das 9h às 18h, pelo canal do You Tube. As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 16 no link: CLIQUE AQUI.

Os três pilares do encontro são cultura organizacional, desenvolvimento e inclusão. Grandes empresas que atuam no cenário nacional e internacional vão compartilhar um dos maiores desafios dos líderes de RH que é transformar a cultura organizacional, que nem sempre possui a diversidade nas empresas, como prioridade. “Liderança inclusiva: como o posicionamento de líderes pode alavancar a diversidade em empresas” é o tema da palestra de Luciane Mello, gerente de departamento de Desenvolvimento de Pessoas da MRN, que vai abordar, entre outros tópicos, o papel da liderança inclusiva, que tem como objetivo garantir que todos os membros da equipe sejam tratados com equidade, independentemente de suas particularidades, permitindo assim que as pessoas fiquem mais engajadas e se sintam seguras dentro de um time com oportunidades iguais. “Apesar da nossa constituição cultural e social, o Brasil ainda tem muito a avançar para aumentar a diversidade nas organizações e o papel da liderança é fundamental para essa evolução. Para a construção desse ambiente através do papel da liderança, serão abordados vieses inconscientes na tomada de decisão, características e ações da liderança inclusiva, cultura inclusiva e impacto no negócio e na sua marca empregadora”, relata Luciane Mello.

Diariamente, a MRN avança no desenvolvimento do MRN pra Todos, seu Programa de Diversidade & Inclusão, implantado em março deste ano. Entre as ações que compõem o programa está o desenvolvimento de líderes inclusivos, parceiros no engajamento das equipes para manter a capacitação contínua dos empregados na construção de uma cultura diversa e inclusiva para a empresa. “Além disso, os processos de Gestão de Pessoas estão sendo remodelados com o foco em diversidade e inclusão, permitindo a potencialização do programa”, declara a gerente.

Evolução - O embrião do MRN pra Todos foi o movimento Minerando Juntas, implantado em março de 2020 na empresa. Foi criado para incrementar a captação e o desenvolvimento de talentos femininos para cargos de liderança e em todas as áreas da empresa como, por exemplo, administrativa, manutenção e operação, gerando ações afirmativas focadas no empoderamento feminino. Os rápidos resultados do Minerando Juntas sinalizaram que a MRN estava no caminho certo para ampliar sua frente de diversidade e inclusão.

Assim, no final de 2020, a empresa realizou o reposicionamento da marca do seu Programa de Diversidade & Inclusão, fazendo a transição do Minerando Juntas, que estava focado na diversidade de gênero, para o MRN pra Todos, considerando todos os perfis da diversidade: gênero, origem étnica, convicções religiosas, orientação sexual, habilidade ou formações diferenciadas. “Desde 2020 temos trabalhado com o aumento da expressividade de grupos minorizados na MRN, dessa forma, tivemos por exemplo o incremento de mulheres em todos os níveis da empresa. Nossos Programas Porta de Entrada, como Jovem Aprendiz e Trainee também já contemplam em seu desenho o foco em diversidade, trazendo jovens talentos para contribuírem com o ciclo de vida da empresa. Assim, a MRN reforça a importância da diversidade para a sustentabilidade de ações, criando um ambiente mais inclusivo para todos”, assinala Mello.

Para a gerente de departamento de Desenvolvimento de Pessoas da MRN, eventos como a Conferência Brasileira de Diversidade e Inclusão são ambientes fundamentais para o compartilhamento de conhecimento e experiências como a que será apresentada pela empresa. “A inclusão da diversidade é fundamental assim como a liderança inclusiva é imprescindível para trazer resultados positivos tanto para o quadro de empregados quanto para o desempenho organizacional. Acredito que esse convite nos dê a visibilidade do compromisso e atuação da MRN com a pauta de diversidade e inclusão, apoiando a construção de um ecossistema que acelere a consolidação de espaços nas organizações que respeitem a multiplicidade de todos”, conclui.

Fonte: Comunicação/MRN