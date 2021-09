Em Óbidos, projeto Quintais Produtivos visa fortalecer ações de sustentabilidade

Aproximadamente 25 famílias do bairro de Bela Vista, no município de Óbidos, na região da Calha Norte do Pará, serão contempladas com um projeto voltado à sustentabilidade econômica, com fomento à geração de renda e apoiar ao enfrentamento dos problemas socioambientais, como o combate à insegurança alimentar e prevenção às queimadas.

O projeto é uma iniciativa da administração executiva da Prefeitura de Óbidos, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semma), Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) e de Desenvolvimento Social (Semdes), que visa capacitar as famílias com técnicas sobre manejo de cultivares de horta, plantas medicinais e ornamentais, poda, manutenção e rejuvenescimento de espécies frutíferas além do incentivo à criação de aves dentro do próprio quintal dos participantes.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Ivone Melgaço: "O projeto vai orientar os participantes sobre a horticultura, tanto para a alimentação e somar na economia, fortalecendo a geração de renda e combatendo a insegurança alimentar".

O engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Roberto Romero, ressaltou que: "O projeto tem uma importância do ponto de vista ambiental pela diminuição das queimadas domésticas que interferem diretamente na qualidade de vida da população pelo risco de doenças respiratórias".

O projeto conta ainda com a parceria do Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Óbidos e deverá ser realizado em quatro etapas.

FONTE: Comunicação/Pmo