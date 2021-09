Permissionários da Feira do Produtor Rural de Óbidos recebem carteira funcional

Aproximadamente 200 permissionários da Feira do Produtor Rural de Óbidos passaram a receber sua carteira de identificação funcional. O projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab) foi iniciado no primeiro semestre deste ano, e visa buscar conhecer e capacitar os produtores rurais com cursos de boas práticas e melhoramento da produção.

Carteirinhas para os feirantes

Segundo a secretária a primeira etapa do projeto foi realizar o chamamento dos permissionários para o cadastramento. Atualmente a Semab avançou na etapa de evolutiva, com a entrega das carteiras de Identificação funcional. "Foram realizadas as entregas dos crachás e durante toda a semana os produtores já cadastrados podem receber sua identificação na direção da feira e os que ainda não se cadastraram ir na Semab", ressaltou.

Após o cadastramento e entrega das carteiras de Identificação funcional a Semab deverá avançar nas etapas de capacitação aos produtores junto aos órgãos e instituições parceiras.

FONTE: Comunicação/Pmo