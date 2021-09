Governo do Pará realiza vistorias em obras nas rodovias estaduais PA 437, 439 e 254

Na manhã desta quinta-feira (16) o titular da Secretaria de Estado de Transporte (Setran) Adler Silveira esteve em Óbidos realizando uma vistoria técnica nos serviços de pavimentação asfáltica das rodovias estaduais 437 em Óbidos e as rodovias 254 e 439 em Oriximiná.

A equipe do Estado, juntamente a empresa responsável pelo projeto, chegaram ao município pela manhã e seguiram de carro para realizar a vistoria nas estradas que interligam Óbidos e Oriximiná. "Essa é uma agenda importante, estamos fazendo uma rodada de visitas técnicas e de fiscalização, estivemos na transuruará, entre Santarém e a transamazônica, hoje estamos visitando as PA's 437, 254 e 439", ressaltou o secretário.

Secretário estadual de Transporte, Adler Silveira, foi recebido pelo prefeito Jaime Silva

Além das rodovias citadas o Governo do Estado deverá visitar ainda às rodovias estaduais 423 e 427, nos municípios de Alenquer e Monte Alegre. "É uma satisfação o Governo do Estado fazer a diferença na vida das pessoas, que moram aqui em Óbidos, Oriximiná e trazer desenvolvimento econômico e qualidade de vida", enfatizou o secretário.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, falou da importância das obras do Governo do Estado para o município e ressaltou que a pavimentação da PA 437 era um sonho dos obidenses uma vez que possibilita melhor qualidade de vida, reduz os custos com transporte principalmente no período do inverno e facilitam a geração de renda.

Sem dar perspectivas para conclusão da obra o secretário se demonstrou bastante otimista e reforçou que a presença do Estado fortalece o sentimento de pertencimento e confiança na população.

Fonte: Comunicação/Pmo