Candidatas a Rainha do 31º Festival do Tucunaré - 2021 foram apresentadas

Aconteceu neste sábado, dia 18, na comunidade do Curumu, a apresentação das candidatas a Rainha do 31º Festival do Tucunaré, que ocorrerá nos dias 09 e 10 de outubro, nas belas praias do Curumu.

Quatro jovens irão concorrer ao título de Rainha do Festival do Tucunaré, são elas: (1) Gabriela Pinheiro Almeida,15 anos, representando o Clube Master de Futebol ; (2) Kamilly Abreu de Almeida; 14 anos; (3) Tainá de Andrade Barros, 14 anos, representará o Clube Esporte Mirim e (4) Renata Nascimento de Arruda, 16 anos, representante do Clube de Fátima.

Em virtude da pandemia, a programação do Festival será transmitida através de Lives pelas redes sociais, com desfiles das candidatas a rainha, apresentações musicais, entre outras atividades. Estiveram prestigiando a cerimônia o Vereador Agostinho e Prefeito Jaime Silva.

