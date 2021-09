Estado tem quatro concursos públicos com inscrições abertas

Ao priorizar o equilíbrio das contas, o Governo do Pará investe na melhoria dos serviços públicos realizando concursos, que também geram empregos para a população.

O Governo do Pará já ofertou 5.307 vagas em concursos públicos desde o ano de 2019, sendo alguns com cadastro reserva. A promoção de novos certames visa ao fortalecimento da prestação de serviços à população paraense, conforme o planejamento que atende todas as áreas, como segurança, administração e saúde.

O governo, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou em 2019 os concursos para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) e Secretaria de Administração (Sead).

Em 2020 foram realizados os certames da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM), e em 2021 para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Junta Comercial do Pará (Jucepa), a Auditoria-Geral do Estado (AGE) e a Seplad prosseguem com as inscrições abertas.

Emprego e renda - Desde 2019, logo após o início da atual gestão, o governo trabalha para alcançar o equilíbrio nas contas públicas, por meio do alinhamento de diretrizes e planejamento estratégico. Essa diretriz também vem permitindo ao Estado realizar concursos, ampliando a geração de emprego e renda. “A atual gestão trabalha por resultados, e a realização de novos concursos faz parte da soma de ações que busca mecanismos de avanços para várias áreas que consideramos prioritárias, como segurança e saúde. Seguimos trabalhando para que, em breve, inicie o processo licitatório dos certames para área da saúde, o que representa um importante passo em prol do bem-estar da nossa população e o desenvolvimento do Pará”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Em fase final de licitação prossegue o certame para a Secretaria da Fazenda (Sefa), que visa ao preenchimento de 110 vagas, com cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais. Já com a comissão licitatória formada, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) em breve iniciará o processo de escolha da empresa organizadora. O concurso vai preencher 405 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo de praça da corporação.

“Estou estudando há um tempo, e sigo em preparação para prestar vários concursos no Estado, pois é necessário aproveitar essa oportunidade, que vem em um bom momento”, disse Priscila Pinheiro.

Concursos com inscrições abertas:

PGE – 24 vagas para nível superior e 12 vagas para nível médio, com cadastro reserva (CR).

Jucepa – 10 vagas para nível superior e cinco vagas para nível médio, com cadastro reserva (CR).

Seplad – 24 vagas para nível superior, com cadastro reserva (CR).

AGE - 20 vagas para nível superior e uma para nível médio.

As inscrições podem ser feitas no site da empresa organizadora –

https://www.fundacaocetap.com.br/

Fonte: Agência Pará