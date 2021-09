Continua a vacinação contra covid-19 para adolescentes de 12 a 17 em Óbidos

Em Óbidos continua a vacinação contra covid-19 para adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos sem comorbidade, segundo calendário divulgado pela Secretaria de Saúde, a vacinação acontecerá no dia 23 de setembro, na escola Municipal São Francisco, com inicio previsto para as 14h.

Os adolescentes deverão estar acompanhados de seus pais ou responsáveis e deverão portar a carteira de vacinação, cartão SUS, documento de identificação (RG ou CPF). Para esta etapa de vacinação serão destinadas 330 doses de vacina Pfizer.

A Vacinação

A Secretaria de Saúde divulgou também na sexta-feira, dia 17, boletim de vacinação contra covid-19 em Óbidos. Segundo o Boletim, já foram aplicadas 46.753 doses, sendo que a 1ª Dose já foram aplicadas em 30.336 pessoas, que corresponde a 76,22% da população estimada. A 2ª Dose já foram aplicadas em 16.4813 pessoas que corresponde 41,25%. Óbidos já recebeu 57.813 doses de vacina contra covid-19.

