Em Óbidos, sucateiros se organizam para coibir o furto de cobre e outros metais

A partir desta quinta-feira, 23 de setembro, os empresários do setor de sucata passarão a exigir a documentação de identificação para a compra de metais como o cobre. A iniciativa visa coibir a incidência de furtos destes produtos que gera prejuízos financeiros à população e danos morais aos empresários e profissionais deste segmento econômico.

De acordo com o secretário adjunto de planejamento, orçamento e finanças de Óbidos, Roberto Silveira, o município está conversando com os empresários do setor e órgãos de segurança pública visando uma alternativa para coibir as incidências de furto no município. "Nós estamos ouvindo os sucateiros e vamos pensar em um termo de responsabilidade com documentos pessoais, endereço e quantidade de produto a ser comercializado".

Feliz com a proposta de um termo de responsabilidade o empresário Jacó Barros pretende iniciar este controle imediatamente. "Essa é uma boa iniciativa e a gente precisava disso aqui, muitas vezes o problema só acarretava no sucateiro. A partir de amanhã, acima de dois quilos de cobre a pessoa vai ter que apresentar a identidade. Eu acredito que assim vai reduzi a incidência de furtos".

A Prefeitura de Óbidos está intermediando os diálogos junto aos empresários e órgãos de segurança visando organizar o setor e identificar a procedência de cada produto comercializado dentro das sucatarias do município.

Fonte: Comunicação/Pmo