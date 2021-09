Óbidos receberá uma equipe do Detran durante a Semana Nacional do Trânsito

No período de 18 a 25 de setembro a Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), realiza uma programação alusiva a Semana Nacional do Trânsito, com o tema: "Trânsito, sua responsabilidade salva vidas". Segundo dados do Demutran, Óbidos possui 8.040 veículos cadastrados e apenas 3.109 condutores habilitados.

No município que ultrapassa uma população de 52 mil habitantes o Demutran e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estão intensificando as ações com orientações aos condutores e palestras educativas que tem por objetivo sensibilizar a população. "Obedecer a legislação do trânsito. A semana será para discutir a responsabilidade de todos", enfatizou Armando Kennedy, diretor do Demutran.

De acordo com o gerente da Circunscrição Regional de Trânsito do Estado em Óbidos (Ciretran), Robson Dias. "As ações de fiscalização buscam orientar a população em favor da vida. "Quando a equipe vem sofre um certo impacto e isso as vezes desvirtua o objetivo da campanha que é defender a vida", ressaltou.

Além da programação da Semana Nacional do Trânsito, nos dias 02 e 03 de outubro, Óbidos receberá uma equipe do Detran, para realizar procedimentos voltados a emissão da Carteina Nacional de Habilitação (CNH) com a realização de exame psicotécnico, prova teórica em Óbidos.

Outra informação importante dada pelo gerente do Detran em Óbidos é que já está disponível do site do Detran as inscrições para o cadastramento dos interessados em participar do Programa "Pará Pai D'égua", que disponibiliza as pessoas de baixa renda acesso para emissão da CNH, por meio do site do www.detran.pa.gov.br".

FONTE: Comunicação/Pmo