Em Óbidos, Novo Decreto flexibiliza medidas contra Covid-19

A Prefeitura de Óbidos divulgou nesta segunda-feira, dia 27, o novo decreto de nº 559/2021, que atualiza as medidas dos decretos anteriores, referente ao enfrentamento da emergência de saúde pública, por conta da Pandemia do Coronavírus em Óbidos.

Este novo Decreto flexibiliza medidas relacionadas às atividades econômicas e sociais no âmbito do Município, em virtude da mudança do bandeiramento no oeste do Pará e traz os protocolos de segurança para reabertura e funcionamento gradual de segmentos das atividades econômicas em Óbidos.