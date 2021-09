Alter do Chão foi eleita o Melhor Destino Turístico Nacional

Na 31ª edição do Prêmio UPIS de Turismo, os internautas puderam votar em três categorias: Melhor Destino Turístico Nacionais em 2021, Melhor Destino Turístico Internacionais em 2021 e Melhor Site de Turismo em 2021.

Nesta segunda feira, dia 27, os coordenadores do Prêmio UPIS de Turismo divulgaram os resultados e Alter do Chão, no município de Santarém, no Oeste do Pará, conquistou o prêmio de Melhor Destino Turístico Nacional em 2021. A segunda colocação ficou a Chapada Diamantina, na Bahia, a terceira posição, Jalapão, no Tocantins.

Confira os vencedores:

Já na categoria Melhor Melhor Destino Turístico Nacionais em 2021, a ALTER DO CHÃO - PA foi o grande vencedora.

ITÁLIA, na categoria Melhor Melhor Destino Turístico Internacionais em 2021.

Na categoria de Melhor Site de Turismo em 2021, o Melhores Destinos, recebeu maioria dos votos na competição.



www.obidos.net.br - Fotos João Canto