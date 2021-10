Faleceu em Santarém o violonista Sebastião Tapajós

Faleceu em Santarém neste sábado, dia 02 de outubro de 2021, Sebastião Pena Marcião, o Sebastião Tapajós, aos 79 anos, um dos maiores violonistas brasileiros.

Em 2016 registramos algumas fotos do Show realizado no Teatro da Paz, em Belém do Pará, com a participação de Sebastião Tapajós, denominado “Do Tapajós à Guajará”, com vários artistas Santarenos e o obidense Eduardo Dias. O show foi Homenagem de Santarém aos 400 anos de Belém e reuniu os artistas Maria Lídia, Eduardo Dias, João Otaviano, Everaldo Martins, Nato Aguiar, Cristina Caetano e Antônio Von.

Sebastião Tapajós e artistas santarenos

No dia 27 de abril de 2019, o violonista Sebastião Tapajós e compositor Gonzaga Blantez estiveram em Óbidos, os quais se apresentaram na Cantina São Jorge, em um único show denominado: Encontro Amazônico.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4515-faleceu-em-santarem-o-violonista-sebastiao-tapajos#sigProId92c36ef399 View the embedded image gallery online at:

Show_no_Teatro da Paz em 2016

Sebastião Tapajós

Sebastião Tapajós que nasceu em Alenquer, mudou-se para Santarém ainda pequeno, onde viveu por muitos anos. Começou ainda criança a estudar violão. Em 1964, foi estudar na Europa. Formou-se pelo Conservatório Nacional de Música de Lisboa, em Portugal. Começou a tocar profissionalmente aos 10 anos de idade no conjunto de baile “Os Mocorongos”. Fixou moradia no Rio, onde começou a se aprofundar na música folclórica brasileira e lançou seu primeiro LP solo "Violão e Tapajós", lançado pela Philips. Consagrado nas casas de espetáculos da Europa, ele lançou uma série de LPs, solos e com grupos, e tocou com muitos artistas brasileiros, como Hermeto Pascoal, Jane Duboc, Waldir Azevedo, Paulo Moura, Sivuca e Maurício Einhorn. Ultimamente estava residindo em Santarém!

www.obidos.net.br