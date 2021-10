ÓBIDOS 324 ANOS: Apresentações culturais aconteceram na Praça da Cultura

A Praça da Cultura, em Óbidos, na noite deste sábado, dia 02 de outubro, foi o palco para as apresentações de grupos de dança, do movimento de bandas e fanfarras, entre outras apresentações para comemorar os 324 anos de fundação de Óbidos.



Fotos

_

das

_

apresentações na Praça da Cultura

As arquibancadas da Praça da Cultura receberam um bom público para ver apresentações culturais como: Carimbó Pauxis Obidense, Grupo Swing de Carimbó, Bandas e Fanfarras de Óbidos, da comunidade do Curumu, Distrito do Flexal e da Escola de Música Professor Manoel Rodrigues.



Fotos

_

das

_

apresentações na Praça da CUltura

Conforme a programação em comemoração aos 324 anos de Óbidos, ainda terão várias atividades, como o Governo Itinerante em vários bairros da cidade, sendo que na terça-feira, dia 05, acontecerão competições esportivas de voleibol e handebol, masculino e feminino, que ocorrerá na quadra da Escola Dom Floriano.

Outras atividades programadas pela Prefeitura de Óbidos acontecerão durante todo o mês de outubro, como poderão ver na programação CLICANDO AQUI.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade