Estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo 2022 da UFPA

Iniciaram no dia 1º de outubro, as inscrições ao edital do Processo Seletivo 2022 da Universidade Federal do Pará (PS UFPA 2022) para o ingresso de discentes nos cursos de graduação presenciais. São ofertadas 7.334 vagas, acrescidas de 197 vagas adicionais reservadas a pessoas com deficiência (PcD), em 197 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA. Ao todo, são 7.531 vagas, 176 a mais que no PS 2021.

Para participar da seleção, os(as) estudantes interessados(as) deverão ter inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2021. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 19 de novembro de 2021 e serão exclusivamente on-line, por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS). A taxa de inscrição terá o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e poderá ser paga, por meio de boleto bancário, até o dia 1º de dezembro de 2021.

Isenção - Estudantes que comprovarem ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública ou ter sido bolsista integral em escola da rede privada poderão solicitar a isenção da taxa, em formulário específico no site do CEPS, do dia 1o de outubro até 19 de novembro de 2021. Essa isenção não se confunde com o direito de optar por concorrer a vagas de cotas específicas. A informação sobre a concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível para consulta a partir de 23 de novembro de 2021.

Para todos os(as) candidatos(as), o prazo final do pagamento da taxa é no dia 10 de dezembro. Candidatos(as) que tiverem o pedido de isenção indeferido também deverão pagar o boleto de inscrição até essa data.

O ingresso dos(as) estudantes classificados(as) no PS 2022 ocorrerá em 2022, conforme o tipo de entrada de cada curso ofertado, disponível no Anexo 1 do edital, e o Calendário Acadêmico 2022 da UFPA, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg).

Serviço

Processo Seletivo UFPA 2022

Inscrições: 1º/10 a 19/11/2021

Solicitação de isenção: 1º/10 a 19/11/2021

Pagamento da taxa: até 10/12/2021

Acesse o edital aqui.

Mais informações: ceps.ufpa.br

FON|TE: Comunicação/UFPA