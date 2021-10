Ferry Boat VIP realiza viagem inaugural de Óbidos para Santarém

Aconteceram nesta segunda-feira, dia 04, a inauguração e a primeira viagem do Ferry Boate VIP para Santarém, empreendimento do casal empresário Antônio do Amaral (Poca) e Branca Amaral. Agora com mais conforto e segurança para seus clientes, o FB VIP, substituiu o NM VIP nas viagens de Óbidos – Santarém - Óbidos.

O primeiro momento de inauguração aconteceu em Terra Santa, quando o Ferry Boot VIP foi abençoado pelo Padre Rodrigo em uma pequena cerimônia. O segundo momento aconteceu antes da viagem inaugural para Santarém, onde os proprietários reuniram alguns convidados para registrar a primeira viagem do FB VIP, iniciando assim, uma nova etapa das viagens no VIP.

FOTOS...



