Sexto ano de soltura de Tracajás no Sítio Paraisópolis, Lago Grande, Juruti

O projeto de preservação de quelônios – tracajás (podocnemis unifilis) no Lago Grande, Igarapé das Fazendas, no Município de Juruti, continua e já está em sua 6ª edição. Nessa região, os donos do Sítio Paraisópolis recolheram ninhadas de tracajás na época da desova, para preservar o nascimento e posterior soltura dos mesmos, numa forma de garantir a preservação da espécie na região.

Neste domingo, dia 03 de setembro de 2021, Socorro e Teófilo Canto (Tiló), proprietário do Sítio Paraisópolis, reuniu sua família, amigos e foram até o sítio, onde participaram da soltura 1.800 filhotes de tracajás, no lago que fica em frente ao sítio.



Fotos_durante_a_soltura de tracajás no Lago Grande

A responsável pelo projeto no Sítio, a Bióloga Suellen Canto, filha do Tiló Canto, uma das idealizadoras do “Projeto de Preservação de Quelônio no Lago Paraisópolis”, estava muito feliz com a soltura dos quelônios pelo sexto ano consecutivo.

"É com muita alegria e satisfação que realizamos nesse domingo 03/10/2021, a soltura de 1800 tracajás", comentou Suellen Canto em suas redes sociais.

Uma pequena gentileza da família TILO CANTO à natureza.

Como diz José Aloisio Portes: "Preservar a natureza é investir no futuro".

Preservar é preciso!

