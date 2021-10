O Pré-Lançamento do livro “Âmago da Amazônia” aconteceu em Belém

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 07, na Livraria Fox, em Belém do Pará, o pré-lançamento do livro do arquiteto, urbanista, empresário, Carlos Antônio Barbosa da Silva (in memoriam), denominado “Âmago da Amazônia”.

O Evento reuniu os familiares de Carlos Antônio, esposa e filhos, a colônia obidense e amigos que residem em Belém do Pará, os quais foram prestigiar o pré-lançamento do livro de Carlos, o qual foi organizado por Célio Simões e Ademar Amaral, patrocinado por seu irmão Augusto Cezar Barbosa da Silva.

Familiares de Carlos Antônio e amigos

Célio Simões e Ademar Amaral, também organizaram o pré-lançamento da obra de Carlos Antônio e também fizeram a apresentação durante a cerimônia, que recebeu um bom público.

Ademar Amaral e Célio Simões durante a abertura do evento

O livro foi prefaciado por Célio Simões, o qual descreve a obra de Carlos Antônio e neste trecho enfatiza: “Carlos Antônio consagrou-se com seus contos sobre a vida amazônica. Não é de seu feitio uma produção curta, apressada, que possa se confundir com a crônica ou o mero exercício do jornalismo. Ele trabalha seus textos jogando com o tempo e as personagens. Daí sua produção intelectual possuir grande densidade dramática e frequentemente um conflito, resolvido em surpreendentes desfechos”.

Onde Comprar?

O livro ÂMAGO DA AMZÔNIA custa R$ 50,00 e já pode ser adquirido pelos amantes da boa leitura, entrando em contato nos seguintes telefones: Augusto Silva (093 991200796) e Fátima Silva (091 91924840).

Livros “Âmago da Amazônia” para venda

Carlos Antônio

Carlos Antônio Barbosa da Silva (in memoriam) integrou a primeira turma do Ginásio São José em Óbidos. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UFPa e aperfeiçoou-se em sua atividade profissional no Sul do País. Foi um dos melhores cronistas obidense, colaborador assíduo de sites obidenses, maranhenses e amazonenses. Membro da Academia Artística e Literária de Óbidos - AALO, sua patrona foi Maria Madalena de Pina Printes, uma das maiores educadoras Município de Óbidos.

Seguindo o Prefácio, Ademar Amaral escreve o texto “Meu Amigo Carlos Antônio”, que fala de sua amizade com o autor e que pode ser acessado também no link seguinte.

CLIQUE AQUI PARA LER O PREFÁCIO DE ÂMAGO DA AMAZÔNIA NA ÍNTEGRA

