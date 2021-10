Carta de Agradecimento pelo pré-lançamento do Livro “Amago da Amazônia”

Estamos publicando a Carta de Agradecimento de Augusto Silva, irmão de Carlos Antônio Silva, autor do livro “Âmago da Amazônia”, que foi pré-lançado, nesta quinta-feira, dia 7, na Livraria Fox, em Belém do Pará, onde reuniu os familiares e amigos de Carlos Antônio, que foram prestigiar o evento.

AGRADECIMENTO

Augusto Silva

Prezados Senhores,

Mesmo distante e impossibilitado de estar presente, quero transmitir toda a minha gratidão por aqueles que hoje comparecem e fazem parte deste momento que, certamente, mesmo de longe, não vou esquecer tão cedo!

Vocês fizeram deste dia, um dia muito especial para mim e para nossa família, em particular á família do meu saudoso irmão Carlos.

A todos, portanto, um caloroso e sincero agradecimento do fundo do meu coração!

Agradeço a presença da Letícia, esposa de meu saudoso irmão, bem como de seus filhos, meus caros sobrinhos.

Agradeço também aos dignos e ilustres membros da Academia Paraense de Letras, da Academia Paraense de Jornalismo e em especial, da Academia Artística e Literária de Óbidos, da qual Carlos foi um dos fundadores e primeiro ocupante da Cadeira n.º 11, por prestigiarem este evento.

À Débora, titular da bem amada Livraria Fox, que sensibilizada viabilizou este nobre espaço para o pré-lançamento do AMAGO DA AMAZÔNIA, o meu penhorado muito obrigado, em meu nome e dos familiares do Carlos Antônio, extensivos aos colaboradores que com seu valioso trabalho tornaram possível o encontro de hoje para lembrá-lo.

Aos amigos de Óbidos, de Santarém, de Belém, enfim, de todos os lugares aqui presentes, os meus mais sinceros e profundos agradecimentos.

Quero dizer também, que é nos momentos mais difíceis, que percebemos que os amigos são o que de mais importante temos na vida. E é também nos momentos de dificuldades, que descobrimos quem realmente é um amigo de verdade.

Pessoas para nos cercar nos momentos de alegrias e de festas, há muitas. Mas quando precisamos de um ombro fiel, não são muitos o que se disponibilizam. Estas palavras são dirigidas em especial aos dois amigos de meu irmão Carlos que foram os responsáveis diretos para que o sonho dele se tornasse realidade: o Dr. Célio Simões de Souza e o Dr. Ademar Aires do Amaral.

Estas palavras são pequenas diante da dimensão que esses dois amigos representaram. Onde o meu irmão estiver, certamente estará muito feliz e agradecido.

Escrevendo essas palavras, veio na minha lembrança, a placa na porta da CEUP escrito: “SARAKI”. O Dr. Célio deve lembrar também...

Um grande abraço e meu desejo de um Feliz Círio aos que prestigiam este evento.

De Óbidos para Belém, 07 de Outubro de 2021.

Eng. Civil Augusto Cézar Barbosa da Silva