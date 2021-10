XXXI Festival do Tucunaré encerra com escolha de Rainha do Festival

O Festival do Tucunaré – um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai centenas de pessoas todos os anos, nesta época, quando surgem belas praias entorno da comunidade do Curumu, e é numa delas que foi montada a estrutura, onde o festival foi realizado.



O XXXI Festival do Tucunaré iniciou no sábado, 09, com a abertura oficial e encerrou neste domingo, dia 10, com a escolha da Rainha Festival. Os comunitários e visitantes vivenciaram dois dias de festa e puderam se deliciar com as praias e com as variedades de pratos feitos com o tucunaré.



A programação foi bastante diversificada, além de valorizar as tradições da comunidade, contemplou a parte cultural e esportiva. Houve leilões, competições esportivas e muita música ao vivo com Bandas.

Neste domingo, dia 10, o momento mais esperado foi a escolha da Rainha do Festival, em que participaram quatro jovens que concorrer ao título, são elas: Gabriela Pinheiro Almeida,15 anos; Kamilly Abreu de Almeida, 14 anos; Tainá de Andrade Barros, 14 anos, e Renata Nascimento de Arruda, 16 anos. A grande vencedora foi a jovem Tainá de Andrade Barros.



O evento foi realizado pelos moradores da Vila do Curumu, contou com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que auxilia com a logística necessária para a realização do festival.



