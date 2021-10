Círio de Nazaré 2021: Fieis transformam as ruas de Belém em caminhada de Fé

Novamente o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, aconteceu de forma diferente neste domingo, dia 10, em virtude da pandemia. Mesmo assim, milhares de pessoas foram às ruas e fizeram percurso da procissão do Círio, sem a tradicional berlinda, transformando as ruas de Belém em uma caminhada de Fé, saindo da Igreja da Sé indo até o Santuário de Nazaré.

Paraenses nas ruas no Círio de Nazaré

A festa do Círio Nazaré, em sua 229º edição, começou por volta das 07h, com a celebração da Santa Missa na Igreja da Sé, logo após a imagem peregrina foi colocada em um helicóptero que sobrevoou a cidade de Belém, fazendo o trajeto do tradicional Círio e pousou na área da Praça Santuário por volta das 11h40.

Imagem de Nazaré em helicóptero sobrevoando Belém

Logo após a chegada do sobrevoo, a imagem foi entregue pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira ao governador do Pará, Helder Barbalho, depois foi colocada na berlinda e percorreu um pequeno trecho até a Basílica Santuário de Nazaré, onde chegou pouco antes de 12h.

Em seguida, foi celebrada a missa pelo bispo auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), acompanhada pelos fieis. A imagem ficará na Praça Santuário para visitação e a Basílica também abrirá as portas durante as missas.

