Em Óbidos, 53,48% do público-alvo já foi imunizado contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos, o qual informa que 53,48% da população estimada para receber a vacinação já estão imunizadas.

Conforme o Boletim, 54.239 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª dose 32.953 pessoas, que corresponde a 82,79% do público-alvo, sendo que já estão imunizadas 53,48% da população estimada para receber a vacinação, que corresponde a 21.286 pessoas que já tomaram a 2ª dose. População estimada para receber a vacinação 39.801 pessoas.

Até está sexta-feira, 15 de outubro, o município recebeu 63.166 doses dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

A Vacinação Continua

Campanha de vacinação contra covid-19 avança nas comunidades rurais de Óbidos. São José, Mata, Arapucu, Flexal, Igarapé-açu, Cipoal estas são algumas das comunidades rurais do município de Óbidos que já receberam as equipes de imunização da Semsa para a aplicação das vacinas CoronaVac, AstraZeneca para adultos acima dos 18 anos e Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos.

Nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana do município, a campanha de vacinação segue um cronograma pré-estabelecido pela Semsa. Para adultos acima de 18 anos, a vacinação da 1º dose da CoronaVac é realizada mediante agendamento, que pode ser realizado no horário de atendimento das UBS.

Além da vacinação de 1º e 2º dose, as equipes da saúde também estão realizando a dose de reforço para idosos a partir de 60 anos, que já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19, com intervalo de 06 meses após a 2° dose. Ainda esta semana a Semsa irá realizar a imunização na comunidade Liberdade, Ipixuna, Vila Vieira e Vila Barbosa

