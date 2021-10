Academia da Saúde realiza projeto com o tema "Cuidando de quem protege"

A Academia da Saúde em parceria com a Secretária Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, dia 15, no auditório da Casa da Cultura de Óbidos, o projeto voltado aos cuidados do corpo e da mente e teve como tema “Cuidando de quem protege”.

A programação teve início às 8h com palestras sobre Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), ginástica laboral e exercício laboral, como também uma roda de conversa sobre ansiedade, depressão e suicídio.

De acordo com a fisioterapeuta Celciane Gama, da Semsa Óbidos, a iniciativa surgiu a partir do diagnóstico realizado com profissionais da segurança pública do município onde foi diagnosticada a necessidade da realização de projetos voltados a saúde do corpo e da mente. “A maioria dos policiais aqui de Óbidos e também de Curuá tem uma prevalência de dores a nível lombar, por isso estamos hoje com essa ação voltada a educação em saúde com ergonomia, ginástica laboral e fizemos exercícios laborais, ginastica laboral que eles podem realizar no ambiente de trabalho” enfatizou Celciane Gama.

A ação contou com a participação da psicóloga do município Tatiana Florenzano onde a mesma enfatizou diversos conteúdos sobre saúde mental.

É preciso estar atento às funções que exigem um mesmo movimento repetitivo de trabalho, pois podem ocasionar lesões em pontos específicos do corpo.

