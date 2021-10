Em Óbidos, 54,37% do público-alvo já foi imunizado contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos, o qual informa que 54,37% da população estimada para receber a vacinação já estão imunizadas.

Conforme o Boletim, 56.075 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª dose 34.272 pessoas, que corresponde a 86,11% do público-alvo, sendo que já estão imunizadas 54,37% da população estimada para receber a vacinação, que corresponde a 21.639 pessoas que já tomaram a 2ª dose. A 3ª dose já foram aplicadas em 164 pessoas (0,41%). População estimada para receber a vacinação 39.801 pessoas.

Até esta sexta-feira, 22 de outubro, o município recebeu 64.006 doses dos imunizantes entre CoronaVac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Boletim da Covid-19

Nesta sexta (22), foi também divulgado o Boletim da Covid-19 em Óbidos, sendo que com o avanço da vacinação os casos diminuíram bastantes nos últimos meses. Neste boletim, consta 02 novos caso, hoje (22), sendo que na semana foram registrados 6 casos de covid-19, com zero óbitos. Não existe nenhuma pessoa internada. Ao todo 6.699 pessoas já foram confirmadas, sendo que houve 135 óbitos no total.

